Росавиация: информация СМИ о задержках рейсов вводит людей в заблуждение

Информация различных СМИ с точным подсчетом задержек и отмен рейсов в аэропортах на основе онлайн-табло вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он объяснил, что подсчеты данных онлайн-табло создают у россиян некорректное впечатление о реальном функционировании авиатранспортной системы, а также не отражают ее реальную многофакторную производственную деятельность и вводит в заблуждение вылетающих и прилетающих пассажиров. "Задержки/отмены/ переносы могут возникать по разным причинам", - напомнил Кореняко. Представитель Росавиации добавил, что задержки могут происходить из-за технических особенностей, а также из-за обработки самолетов и расчистки взлетно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полетов и из-за объединения рейсов. Он подчеркнул, что заниматься сложением и вычитанием, применять инструменты арифметики - совершенно некорректно и не применимо для оценки ситуации. До этого Telegram-канал Readovka писал, что пассажиры самолета во Внуково, которые находятся на борту уже шесть часов без возможности выйти, начали задыхаться от паров антиобледенителя в салоне.