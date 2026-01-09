Столичным водителям посоветовали пересесть на метро для поездок до конца дня

До конца пятницы, 9 января, москвичам следует использовать метро для поездок по городу. Благодаря этому они существенно сэкономят время в пути, а городские службы быстрее уберут дороги от снега. Об этом сообщили в столичном Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Москвичей также призвали отнестись к работе коммунальных служб с пониманием и не мешать их проезду.

— Основные затруднения движения сейчас на МКАД: на внутренней стороне в районе Косинской эстакады; в оба направления в районе Волоколамского шоссе; на внутренней стороне в районе улицы Саломеи Нерис; на внутренней стороне в районе улицы Поляны; на внешней стороне в районе улицы Подольских Курсантов, — говорится в сообщении.

Также движение транспорта затруднено на внешней стороне трассы в районе Бесединского шоссе, на ее внутренней стороне в районе улицы Верхние Поля и на внешней стороне в районе Дмитровского шоссе.

Водителей также призвали проявлять особую внимательность на дорогах, не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию, планировать свой маршрут заранее и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.

За прошедшие сутки в столице выпало более 60 процентов месячной нормы осадков — свыше 30 сантиметров. Кроме того, в городе ожидается еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега.