В уборке снега в Москве задействовали 130 тысяч человек

Около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве в пятницу, 9 января - снегопад продолжается с ночи, не прекращаясь.

"В связи со сложными погодными условиями принимаем экстренные меры по очистке территорий от снега. За прошедшие сутки в Москве выпало свыше 60% месячной нормы осадков - более 30 сантиметров, в перспективе ожидаем еще около 20 сантиметров свежевыпавшего снега. Поэтому сейчас собраны большие силы, привлечены резервы, в мероприятиях по уборке задействованы порядка 130 тысяч человек, работающих в круглосуточном режиме, и более 15 тысяч единиц техники", - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Помимо коммунальных служб в работах заняты сотрудники столичных инженерных и строительных компаний. Снегопад такой силы, что через два часа после уборки все снова заметает. Для занятых в уборке людей открыты пункты обогрева и полевые кухни, добавил Бирюков. Снег будет идти до утра следующего дня.