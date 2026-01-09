Собянин сообщил о завершении капремонта детской музыкальной школы имени Лядова

Закончен капитальный ремонт детской музыкальной школы имени А.К. Лядова — одной из старейших в Москве.

Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Теперь у музыкантов уютный концертный зал с местами для маломобильных зрителей, просторные классы со звукоизоляцией, оркестровый класс и хореографический зал. Заменили мебель, учебное оборудование и музыкальные инструменты, в частности закупили 29 новых роялей и пианино», — написал Мэр Москвы.

Комплексное оснащение школы продолжается. Положено начало замене устаревших духовых инструментов (флейт, саксофонов, гобоев, труб и тромбонов), приобретены электро- и бас-гитары.

Всего в прошлом году в столице обновили 30 зданий школ искусств. Это позволяет поддерживать высокий уровень творческого образования. Юные музыканты становятся лауреатами международных конкурсов, участвуют в городских событиях. Например, сегодня в обновленной школе имени А.К. Лядова проходит рождественский джазовый вечер. На сцене концертного зала исполнят произведения на фортепиано, ударной установке, электрогитаре, а также выступят солисты и ансамбли учащихся эстрадно-джазового отделения.

О музыкальной школе

Детская музыкальная школа имени А.К. Лядова открыла свои двери 1 сентября 1932 года. В 1993 году ей было присвоено имя выдающегося русского композитора, дирижера и педагога Анатолия Лядова. В 2019 году к школе присоединили эстрадно-джазовое отделение, изначально задуманное как экспериментальная площадка, но быстро ставшее одной из ее визитных карточек.

Учреждение размещается в четырехэтажном здании 1937 года постройки (общая площадь — 3393,1 квадратного метра). С ноября 2023 года здание находилось на капитальном ремонте.

После завершения работ здесь появился концертный зал на 88 мест, просторные классы, оборудованные звукоизоляционными перегородками для хоров академического и эстрадно-джазового отделений, оркестровый класс для репетиций и занятий музыкой, хореографический зал со специализированным покрытием и станками.

Штат школы насчитывает 87 сотрудников, из которых 66 являются педагогическими работниками. Среди них есть обладатели званий «Заслуженный артист Российской Федерации» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2025 году указом Мэра Москвы трем преподавателям присвоили звание «Почетный работник культуры города Москвы». Еще трое награждены благодарностью Министра Правительства Москвы.

Школа ведет обучение по предпрофессиональным и общеобразовательным программам на базе семи отделений (фортепианное, струнное, хоровое, народное, духовое, эстрадно-джазового вокала, инструментов эстрадного оркестра) и в двух методических секциях (академического вокала и электронных музыкальных инструментов).

На предпрофессиональных программах здесь претендует 3,5 человека на место, а на общеразвивающих — 4,5 человека на место. В школе также успешно работают внебюджетные программы подготовки к поступлению по академическому и по эстрадно-джазовому направлению, а для совсем юных учеников предлагают программу раннего эстетического развития.

Ежегодно учащиеся учреждения участвуют в конкурсах и фестивалях городского, всероссийского и международного уровней. В прошлом учебном году они получили 401 диплом лауреатов и дипломантов различных степеней, шесть учеников стали обладателями Гран-при. В первом полугодии текущего учебного года более 50 учащихся школы приняли участие в конкурсах, 17 стали лауреатами и дипломантами.

Самые значимые конкурсы профессионального мастерства для учеников — ежегодные гранты Мэра Москвы. Лучшие ученики подают заявки на участие в этом творческом испытании, многие становятся лауреатами:

— 2022/2023 учебный год — Анжелика Ворожеева (гобой) — первая степень;

— 2023/2024 учебный год — Алиса Локтева (гобой) — третья степень, Алена Яковлева (эстрадно-джазовый вокал) — дипломант;

— 2024/2025 учебный год — Марианна Гекман (эстрадно-джазовый вокал) — первая степень, Анна Лещинская (гобой) — вторая степень, Алена Яковлева (эстрадно-джазовый вокал) — дипломант.

Выпускница школы прошлого учебного года Алена Герасимова стала обладателем гранта Мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства.

Гордость школы — это ее выпускники. В 2024/2025 учебном году 10 учеников поступили в Российскую академию музыки имени Гнесиных, Академию джаза, Московский государственный колледж музыкального исполнительства имени Фридерика Шопена, Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Московский государственный институт культуры, колледж при Государственном музыкально-педагогическом институте (ГМПИ) имени М.М. Ипполитова-Иванова.

В числе выпускников школы, достигших профессиональных высот и ставших видными деятелями культуры и искусства:

— Дмитрий Калинин — главный дирижер оркестра народных инструментов «Русский стиль» и доцент кафедры народных инструментов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова;

— Владимир Воробьев (фортепиано) — доцент института «Академия имени Маймонида» Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина;

— Сергей Ионов (фортепиано) — концертмейстер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра];

— Вера Одинцова — артист ансамбля «Русские узоры»;

— Ксения Салищева — артист оркестра «Школьные годы»;

— Екатерина Легостаева (виолончель) — участница Академического симфонического оркестра Московской филармонии;

— Наталья Гор — участница Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского;

— Наталья Афанасьева — участница Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.