На Москву идут 22-градусные морозы

На Москву надвигаются сильные морозы, в связи с чем систему отопления переводят на повышенный режим работы.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Со среды ожидаем понижение температуры до минус 20 градусов, а в отдельных местах - до минус 22, - рассказал он. - Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы. Созданы аварийные бригады энергетиков, аварийные службы столицы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации".

Напомним, в Москве с ночи идет сильнейший снегопад, сопровождаемый сильным ветром и метелью. В уборе снега в городе задействованы 130 тысяч человек.