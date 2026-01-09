В уборке снега в Москве задействовали 130 тысяч человек

В Калужской, Тверской и Орловской областях цены на уборку территорий частных домов и дворов увеличились втрое, подскочив с 5 до 15 тысяч рублей. Повышение объясняется компаниями, предоставляющими услуги, недостатком техники и огромным количеством выпавшего снега.

Основная причина дефицита ресурсов заключается в масштабном перераспределении техники для выполнения государственных задач. Большинство свободных тракторов сейчас заняты на расчистке основных дорог. Для ликвидации последствий непогоды на дороги выведено более 28,7 тысяч человек и примерно 9,5 тысяч единиц специализированной техники.

Положение в Москве приближается к историческому пику. По прогнозам метеорологов, высота сугробов в столице достигнет 65 сантиметров. Этот показатель превзойдет предыдущий январский рекорд в 57 сантиметров, зарегистрированный за все время метеонаблюдений в регионе. Наиболее интенсивный снегопад наблюдался в пятницу, 9 января, когда за сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

Необычные метели привели к затруднениям не только на дорогах, но и в работе аэропортов, где видимость снизилась до критических 500 метров. По данным центра "Фобос", ослабление шторма ожидается только к позднему вечеру, когда "Фрэнсис" начнет смещаться в направлении Урала. Жителям пострадавших районов пока остается выбирать между высокой стоимостью частной уборки и ожиданием, когда освободится основная часть дорожной техники.