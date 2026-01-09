Москву завалило рекордным снегом

В столичном регионе менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков. Сильный снегопад не собирается останавливаться и начнет ослабевать только после 21:00, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже утром высота сугробов в Москве достигла 31 сантиметра. К вечеру снежный покров может увеличиться более чем вдвое — до 65 сантиметров, что станет абсолютным январским рекордом за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий максимум составлял 57 сантиметров.

Синоптик также обратил внимание на резкие температурные контрасты в городе. На юге Москвы столбики термометров показывают минус четыре градуса, тогда как на севере температура опустилась до минус 11.

Из-за метели, которую принес циклон «Фрэнсис», в аэропортах столичного региона ухудшилась видимость — до 500–800 метров. На этом фоне начались массовые задержки рейсов.

До полуночи в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности. В департаменте транспорта предупредили о возможных изменениях в работе наземного транспорта.

«Возможны локальные корректировки работы наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены», — говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными. Об изменениях водители будут сообщать на месте.

Тем временем, по данным Telegram-канала Shot, в московских аэропортах задержаны и отменены более 180 рейсов. Авиагавани продолжают очищать взлетно-посадочные полосы и обрабатывать самолеты противообледенительными реагентами. При этом задержек на прилет фиксируется значительно больше, чем на вылет.