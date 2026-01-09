Москва побила суточный рекорд по осадкам

Российская столица обновила суточный рекорд по количеству выпавших в городе осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным метеостанции ВДНХ, в мегаполисе выпало 22 миллиметра осадков, что на 9,1 миллиметра выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека. Между тем, абсолютный суточный рекорд января еще устоял — он составил 23 миллиметра. «Сегодня в столице выпало почти половина (42 процента) от месячной нормы января», — отметил метеоролог.

Как добавил Леус, пятница в Москве финишировала рекордным снегопадом. Запасы влаги у обрушившегося циклона не безграничны, что привело к ослабеванию снегопадов, но атмосферный вихрь еще дает о себе знать.

В Новой Москве в осадкомеры метеорологов попало до 32 миллиметров осадков (Внуково) — это две трети (60 процентов) от месячной нормы января. Большое количество осадков выпало в Шереметьево и Кашире — 28 миллиметров, однако абсолютным лидером последних суток стал Долгопрудный, где специалисты зафиксировали 33 миллиметра небесной влаги. Данный показатель составляет две трети (62 процента) от январской нормы.

Ранее сообщалось, что водители на трассе Ярославль-Москва более восьми часов стоят в пробке из-за снегопада. Пробка на трассе M8 растянулась примерно на 52 километра. Сейчас прорабатывается возможность эвакуации автолюбителей с трассы.

Аномальный снегопад привел к тому, что в столичном аэропорту Домодедово в сугробе застрял самолет. Рейс должен был вылететь из Москвы в Норильск, однако так и не смог сдвинуться с места.