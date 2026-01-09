Раскрыты последствия циклона «Фрэнсис» в Москве

Мощный балканский циклон «Фрэнсис» обрушился на Москву и Подмосковье вечером 8 января — ожидается, что он задержится в регионе до 14 января. Из-за снегопадов и мощного ветра задержаны десятки рейсов, а дворы оказались завалены снегом. Что происходит в столице — в материале «Рамблера».

Работа аэропортов

Как сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва», в столичных аэропортах оказались задержаны свыше 80 рейсов. В частности, из Внуково сейчас не могут вылететь свыше 45 самолетов, из Шереметьево — более 20, из Домодедово — свыше 10.

Более 10 десяти рейсов с ночи отменены. В их числе перелеты в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и другие города России и страны.

При этом в Росавиации заметили, что полеты продолжаются. С 00:01 до 08:00 мск аэропорты обслужили на прилет и вылет 135 рейсов. Службы работают в усиленном режиме, оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания бортов в условиях непогоды.

Борьба с последствиями снегопадов

Как пишет Telegram-канал Baza, московские дворы завалило снегом, что создало ощутимые проблемы для автомобилистов. На опубликованных кадрах машины заблокировало сугробами, а водителям приходится помогать друг другу, чтобы вытолкать автомобили на дорогу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали больше 28,7 тысячи человек и 9,5 тысяч единиц техники. Среди них дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств.

Рекордные сугробы

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале, в Москве ожидается рекорд снежного покрова. К вечеру 9 января сугробы могут вырасти до 65 см — прежний максимум снега составляет 57 см.

Он также рассказал, что в результате аномальных снегопадов высота сугробов в Москве на главной метеостанции ВДНХ на 09:00 мск составляет 31 см, на Балчуге — 30 см, в Тушино — 32 см. Больше всего снега в Кузьминках и Коньково — до 54 см. В Подмосковье самый внушительный снегопад прошел в Черустях и Коломне — там снежный покров достиг 48 и 41 см соответственно.

Тишковец добавил, что слабеть осадки начнут лишь после 21:00, затихнув только в ночь и под утро 10 января.