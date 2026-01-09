Московскую железную дорогу перевели на усиленный режим работы из-за обрушившегося на регион мощного снегопада. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Эксперты внимательно следят за ситуацией, оперативно чистят железнодорожное полотно и инфраструктуру от снега. Сейчас на линии работают 112 единиц специальной техники. При необходимости будут задействованы дополнительные силы.

— Призываем граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, — передает официальный Telegram-канал МЖД.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к вечеру 9 января в Москве ожидается образование сугробов высотой до 65 сантиметров. Это станет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений в регионе.

Кроме того, «оранжевый» уровень опасности с 21:00 четверга, 8 января, до 00:00 субботы, 10 января, был объявлен в Москве из-за мощного снегопада, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.