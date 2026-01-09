Москве предсказали рекордные сугробы

В Москве ожидается рекорд снежного покрова в январе — к вечеру 9 января сугробы могут вырасти до 65 см. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильные снегопады в Москве и Подмосковье прошли из-за циклона «Фрэнсис». Например, в столице на метеостанциях ВДНХ и Балчуг за сутки зафиксировано по 10 мм осадков, а на МГУ — 13 мм. Это составляет 20-25% январской нормы. Наиболее интенсивно снег шел на юге и юго-востоке Подмосковья: в Кашире выпало 26 мм (65% нормы), в Черустях и Коломне — по 21 мм, в Михайловском — 20 мм, в Павловском Посаде — 19 мм.

Тишковец уверен, что это «только начало» — за 9 января на столицу выпадет еще 17-22 мм осадков. Снегопады продолжатся в течение всего дня с пиком интенсивности с 9:00 до 15:00.

«К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см)!» — заявил синоптик.

Тишковец добавил, что слабеть осадки начнут лишь после 21:00, затихнув только в ночь и под утро 10 января.

Эксперт также отметил, что аномальные снегопады прошли не только в Москве. Они фиксируются в Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Курской, Липецкой, Брянской, Нижегородской и Владимирской областях.