"Победа" корректирует расписание рейсов из-за сложных метеоусловий в Москве

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание рейсов на фоне ухудшения погодных условий в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"В связи со сложными метеоусловиями в Москве и Московской области "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены", - говорится в сообщении.

Пассажирам предлагают для проверки статуса рейсов следить за Telegram-ботом компании, сайтом аэропорта вылета, указанной при бронировании электронной почтой, а также за СМС-сообщениями по указанному контактному номеру телефона.

В "Победе" отметили, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме для минимизации изменений расписания, а также информирования и обслуживания клиентов на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.