Росавиация: в московских аэропортах из-за снегопада скорректировали расписание

Из-за мощного снегопада в Московском регионе в расписание полетов внесли корректировки. Кроме того, два воздушных судна ночью отправили на запасные аэродромы, сообщил в официальном Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. "Это объективная, связанная с обеспечением безопасности полетов, необходимость в зимний период", - говорится в сообщении. До этого сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за сильной метели задержаны более 80 рейсов. Отмечается, что более 10 рейсов с ночи отменены, среди них — рейсы в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и другие города и страны. По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", из аэропорта Внуково сейчас не могут вылететь более 45 рейсов, из Шереметьево — более 20 рейсов, из Домодедово — более 10 рейсов. Утром 9 января ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что Москву и область накрыла сильная метель - на юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.