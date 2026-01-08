Москвичам напомнили о временном прекращении движения на участке Калининской линии

В период с 9 по 11 января на участке между станциями «Новокосино» и «Новогиреево» Калининской линии метро не будут ходить составы. Временные ограничения связаны с заменой перекрестного стрелочного съезда. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Во время закрытия участка ветки метро специалисты проведут на нем ряд ремонтных работ.

— На время ограничений вы сможете: воспользоваться бесплатными автобусами КМ, построить маршрут через D4. Просим вас выбирать альтернативные маршруты заранее, — напомнили на странице ведомства.

