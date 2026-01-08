Из-за снегопада в Москве задержаны десятки рейсов

В трех московских аэропортах задержали более 70 рейсов из-за плохих погодных условий.

Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В данный момент в трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задерживаются на прилет и вылет порядка 70 рейсов, отменены как минимум шесть», — сказано в посте.

Предположительно, причина отмен и задержек — сильный снегопад, отмечает канал.

О том, что в Москву и область придет непогода, ранее предупреждали синоптики и МЧС. По данным экстренных служб, снег будет идти почти сутки — до вечера 9 января.

Кроме того, движение на трассе М4 «Дон» затруднено из-за нечищеной дороги. Автомобилисты пробираются сквозь занесенное снегом дорожное полотно.

До этого в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» сообщалось, что в столице России менее чем за двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков.