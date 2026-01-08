Городские службы начали очищать дороги от снега во время снегопада

В связи со снегопадом в Москве, который усилится в ближайшие часы, городские службы вновь начали очищать дороги и тротуары от осадков, а также обрабатывать их против гололеда. Эти работы повторят в 00:00 и будут выполнять по мере выпадения осадков.

Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствий снегопада будут задействованы необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний, — передает Telegram-канал комплекса.

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве менее чем за двое суток может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. С 21:00 8 января и до конца 9 января в столице пройдет сильный снегопад, который будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду. По данным комплекса, прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может превысить 30 сантиметров.

Автомобилистам посоветовали проявлять повышенную осторожность на подъемах и спусках мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не пользоваться телефоном за рулем и не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями.