Снежная буря накрыла Москву

Снежная буря накрыла столичный регион, пишет Telegram-канал Baza.

© Мослента

Отмечается, что из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» уже задержали более 60 авиарейсов. В Московской области водители столкнулись с дорожным коллапсом на въезде в Ступино. Они рассказали, что не могут попасть в округ через М4 из-за буксующих фур. Кроме того, водители жалуются на пробки около села Семеновское на трассе А108.

При этом синоптики предупредили о сильном ветре и об аномальном снегопаде. Ожидается, что снег будет идти минимум сутки, до вечера 9 января.

Экстренные службы распространили предупреждение из-за сильного снега, метели и гололедицы.

О том, что в Москву и Московскую область придет непогода, или «настоящий снежный армагеддон», ранее сообщали синоптики и МЧС России.

