Москвичей предупредили о метели и сильном снегопаде

В Москве может выпасть почти две трети месячной нормы осадков менее чем за двое суток, следует из сообщения пресс-службы комплекса городского хозяйства 8 января.

© Парламентская газета

Сильный снегопад ожидается в столице с 21:00 8 января и до конца дня 9 января. Осадки будут сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров, прогнозируют синоптики.

«Каждые несколько часов в городе будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. В мероприятиях по уборке снега задействуем необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки, дополнительно привлечем силы и технику городских инженерных компаний», — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Столичные власти просят горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в непогоду.