Собянин рассказал о развитии парка «Сокольники»

Парк «Сокольники» после завершения второго этапа комплексного благоустройства стал еще более комфортным местом для отдыха горожан. Об этом в четверг, 8 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

По словам главы города, полностью преобразилась центральная часть — от большой арки у входа до Фестивальной площади. Рабочие привели в порядок Фонтанную площадь и амфитеатр. Теперь там стоят новые навесы, павильоны с едой, качели и много разных красивых декоративных элементов.

Для самых маленьких гостей появились современные игровые площадки. Кроме того, в павильоне «Орбита» заработали батутный центр, клуб для геймеров и скейт-парк, которым теперь можно пользоваться круглый год.

На Фестивальной площади по-прежнему находится знаменитый каток «Лед». Во время благоустройства его полностью переделали. Теперь у него новый борт с меняющейся подсветкой, современное оборудование для поддержания льда, два пункта проката, сцена и новогоднее оформление.

— Площадь катка — больше пяти тысяч квадратных метров, одновременно здесь могут кататься до 950 человек, — написал Собянин на своей странице в MAX.

Мэр ранее отметил, что в ходе комплексного благоустройства столицы специалисты создают катки во всех районах города, в том числе в парковых зонах.