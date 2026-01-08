Сугробы в Москве могут вырасти до 50 см в ближайшие дни

Снегопад начался в Москве утром, синоптики предупреждают о значительном усилении осадков к вечеру. По данным метеорологов, высота снежного покрова в городе может достигнуть 40-45 сантиметров, а в отдельных районах Подмосковья появятся полуметровые сугробы.

Как сообщил синоптик Шувалов, прирост свежевыпавшего снега за ближайшие двое суток составит свыше 30 сантиметров. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь и утром 9 января. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на данный момент составляет 24 сантиметра.

Напомним, что в связи с непогодой в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Автомобилистов призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов - соблюдать осторожность вблизи зданий и деревьев. Снегопад может парализовать движение на дорогах и создать заторы.