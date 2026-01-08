Предпоследний уровень погодной опасности ввели в Москве

Вечером четверга, 8 января, и в течение всей пятницы, 9 января, погоду в столичном регионе будет определять южный циклон. Он принесет сильный снег, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем Telegram-канале, скорость порывов северного ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Поднимется метель, на дорогах образуются снежные заносы.

Ожидается, что за сутки в Москве и Подмосковье выпадет 20-25 миллиметров осадков. Не исключено, что будет установлен новый суточный рекорд. Пока максимальное количество осадков выпадало в этот день в 1976 году и составляло 12,9 миллиметра.

Метеоролог Михаил Леус отметил, что Москва уже повторила снежный рекорд нынешней зимы. Он уточнил в своем Telegram-канале, что базовая метеостанция города ВДНХ зарегистрировала повторное достижение максимальной высоты снежного покрова нынешней зимы. Как и 4 января, показатель составил 26 сантиметра (прирост за сутки — два сантиметра).

В ожидании циклона "Фрэнсис", который грозит обрушить на столичный регион рекордный снегопад, Гидрометцентр России установил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте ведомства, предупреждение будет действовать с 21:00 четверга, 8 января, до полуночи субботы, 10 января. При этом ожидается не только сильный продолжительный снег и метель, но и гололедица на дорогах.