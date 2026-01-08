Синоптики сообщили о снежной и ветреной погоде в Москве 8 января

В четверг, 8 января, в столичном регионе сохранится пасмурная погода, днем и вечером будет идти снег.

© Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–5 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–12 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Роскосмос показал, как выглядит приближающийся к Москве циклон с космической высоты. Соответствующий пост 7 января появился в Telegram-канале госкорпорации. Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ближайшие несколько дней на Москву обрушится снегопад, который сформирует в регионе самые большие за 70 лет сугробы. В пятницу, 9 января, регион столкнется с балканским циклоном «Фрэнсис», который принесет сильные осадки.