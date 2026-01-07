Эскалатор на станции метро «Воробьевы горы» закроют на ремонт с 13 января

Эскалатор на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт с 13 января по 14 апреля 2025 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 13 января 2026 года по 14 апреля 2026 года на станции «Воробьeвы горы» (выходы №1–2) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.

Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.