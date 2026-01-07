Технопарк появится в Щапово в ТиНАО по проекту КРТ до конца 2031 года

В Троицком административном округе в ходе реорганизации неэффективно используемого участка в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить производственную и инженерную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ. Так, в пос. Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 га. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оцениваются в 6,47 млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект может составить 181,37 млн руб. Реализация займет шесть лет и позволит создать более 400 рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что площадка расположена по адресу: пос. Щапово, вл. 72. Реализовать проект планируется силами инвестора, которого определят по итогам торгов.

«Технопарк общей площадью около 42,9 тыс. кв. м построят на участке, занимающем около 3,3 га всей отведенной под редевелопмент территории. В нем смогут разместиться предприятия фармацевтической, электронной, ювелирной и пищевой промышленности. Точный перечень производств сформируют на этапе подготовки проекта планировки территории. Рядом с технопарком возведут котельную площадью 170 кв. м и построят локальные очистные сооружения, площадь которых составит 300 кв. м. Около 1 га земли отведут под благоустройство и озеленение», – цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.