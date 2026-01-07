Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за грядущего снегопада

Мощный снегопад и сильный ветер ожидаются в столице в ближайшие несколько суток.

Об этом в среду, 7 января, предупредили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, во второй половине дня погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит свыше 30 сантиметров. Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме, — сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в цикличном режиме — каждые несколько часов — будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Под особым контролем — объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Специалисты приняли необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Горожан призвали быть внимательными в непогоду, при возможности — отказаться от поездок на личном транспорте, говорится в публикации.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снегопады начнутся в Москве с Рождественской ночи. По его словам, только за сутки в городе выпадет до шести–семи миллиметров снега.