Синоптик Макарова: Снежный покров в Москве вырастет на 15-20 сантиметров
Снежный покров в столице в течение недели вырастет еще на 15–20 сантиметров.
Об этом в среду, 7 января, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Желтый» уровень опасности был ранее объявлен в столичном регионе в четверг, 8 января, из-за снега и гололедицы. Уточняется, что такое же предупреждение действует и в Московской области.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снегопады начнутся в Москве в Рождественскую ночь. По его словам, за сутки в городе выпадет до шести–семи миллиметров снега.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве на выходных 9–11 января. В ближайшие ночи в столице температура будет находиться в пределах минус 12–7 градусов.