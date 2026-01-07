Синоптик Макарова: снежный покров в Москве вырастет на 15-20 сантиметров

Снежный покров в столице в течение недели вырастет еще на 15–20 сантиметров.

Об этом в среду, 7 января, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

— 7 января он увеличится на шесть сантиметров, 8 января — на два-три сантиметра, а 9 января ожидается значительное выпадение снега, что добавит еще 15 сантиметров. С учетом оседания, общий прирост составит примерно 15-20 сантиметров, — сказала Макарова, ее слова передает ТАСС.

«Желтый» уровень опасности был ранее объявлен в столичном регионе в четверг, 8 января, из-за снега и гололедицы. Уточняется, что такое же предупреждение действует и в Московской области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снегопады начнутся в Москве в Рождественскую ночь. По его словам, за сутки в городе выпадет до шести–семи миллиметров снега.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве на выходных 9–11 января. В ближайшие ночи в столице температура будет находиться в пределах минус 12–7 градусов.