Городские службы непрерывно устраняют последствия снегопада

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме устранять последствия снегопада в Москве. Об этом в среду, 7 января, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

© Вечерняя Москва

По данным ведомства, за сутки 7 января прирост свежевыпавшего снега может составить до четырех сантиметров. В ночное время и ранним утром специалисты несколько раз провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров, при этом цикл работ повторяют по мере выпадения осадков.

Также, как сообщили в пресс-службе, по всему городу ведется погрузка и вывоз снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с обязательной зачисткои лотковых зон и парковочных пространств.

Кроме того, в течение светового дня организованы работы по очистке крыш жилых домов от снега и наледи, чтобы предотвратить возможные происшествия, передает Telegram-канал городского хозяйства.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что в конце текущей праздничной недели москвичей ожидает похолодание. Столбики термометров в ночные часы могут опуститься до минус 22 градусов. По его словам, в ближайшие два дня погодные условия в столичном регионе не будут меняться.