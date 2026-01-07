Эскалатор на станции метро «Дубровка» закроют на ремонт с 10 января

Эскалатор на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена будет закрыт на ремонт с 10 января по 16 апреля 2026 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

«С 10 января 2026 года по 16 апреля 2026 года на станции «Дубровка» (выходы №1–3) закроют на ремонт эскалатор», – говорится в сообщении.

Узнать о ремонтах в столичной подземке можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте метрополитена.