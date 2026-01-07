Интервалы увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Интервалы движения поездов увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Причиной стал человек на путях, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство уточнило, что движения нет от станции "Выхино" до "Таганской". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее интервалы движения поездов увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии метро. На путях также находился человек. Позже движение восстановили.

По данным СМИ, инцидент произошел на станции "Юго-Западная". Журналисты отметили, что пассажир случайно упал под прибывающий поезд. Его достали, он жив.

До этого интервалы между поездами были увеличены по той же причине на Кольцевой линии. Пассажир упал на пути на станции "Проспект Мира". Его удалось оперативно поднять на платформу, после чего движение составов ввели в график.