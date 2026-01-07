За год в Москве отреставрировали 144 объекта культурного наследия

© Вечерняя Москва

В 2025 столичные специалисты отреставрировали 144 объекта, а всего с 2011 года — 2500 объектов. Так, в Хамовниках завершили реставрацию Музея-усадьбы Л. Н. Толстого. Об этом в среду, 7 января, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин.

Реставраторы привели в порядок деревянные элементы фасадов, карнизы, наличники и подоконники. Воссоздали обои с авторским рисунком. Также они отреставрировали паркетный и дощатый полы, лепные элементы, изразцовые печи, деревянные ограждения и ступени лестниц.

— В год 230‑летия усадьбы Останкино завершился первый этап масштабной реставрации дворца — открыли Египетский павильон. Останкинский дворец — крупнейший памятник деревянного зодчества Москвы конца XVIII века, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

В 2026 года специалисты продолжат реставрацию Дом Мельникова, ипподром, усадьбы Останкино и Кузьминки.

Глава города сообщил, что специалисты построили 151 храм в столице с 2012 года, еще 113 полностью отреставрировали. Каждый год в столице вводится в эксплуатацию порядка 10 храмов.

До этого Сергей Собянин рассказал, что на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское» работает один из самых протяженных катков в России. Его длина составляет 1,7 километра, а площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров.