Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 7 января, поздравил москвичей с Рождеством Христовым. По его словам, этот праздник приносит людям свет, укрепляет веру и вдохновляет на добрые дела и поступки.

Он рассказал, что в эти дни на улицах, площадях и пешеходных зонах столицы снова проходит фестиваль «Путешествие в Рождество».

Как отметил Собянин, на фестивальных площадках каждый может найти занятие по душе и сделать что-то полезное для тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

— Пусть в новом году рождественское настроение надолго останется с нами. Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, — подытожил глава города в своем блоге в МАХ.

Ранее Собянин рассказал, что на благоустроенной Пушкинской набережной открылись праздничные ярмарки, которые будут открыты до 31 января в девяти оборудованных шале. Посетителей ждут зона с керлингом и хоккеем, активные зимние игры и аттракцион-карусель.