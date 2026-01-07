Воздух звенит от холода: в Новосибирск идут 40-градусные морозы

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, с которыми ознакомились журналисты Сиб.фм, по ночам столбики термометров будут опускаться до -40 градусов.

Сильные морозы ожидаются во второй половине января. Днем до −25...−30 градусов, по ночам еще холоднее.

«Такая погода существенно ниже климатической нормы для этого времени года», − сообщает издание.

С приходом морозов снегопады уйдут. Будет ясная сухая погода. Местами возможна переменная облачность. В отдельные дни возможны слабые осадки и низкая влажность воздуха, что усилит ощущение холода.

