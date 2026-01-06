Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже более 80 килограммов. Видео со взвешиванием во вторник, 6 января, опубликовала пресс-служба зоосада.

© Вечерняя Москва

На выложенных в Сеть кадрах также можно увидеть, как животное лазает по железным прутьям клетки и ест бамбук.

— Наша красавица делает большие успехи на тренингах и мы не можем не похвастаться ее достижениями, — говорится в публикации.

До этого генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала кадры с пандами Жуи и Диндин, которые гуляют и катаются по снегу в вольерах.

Один кускус и две ехидны прибыли в экспериментальный отдел мелких млекопитающих Московского зоопарка. Гости смогут увидеть животных после адаптации и подготовки экспозиции.

13 декабря в России отметили День медведя. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как сегодня живут медведи в Московском зоопарке. На территории зоопарка живут два белых медведя, бурый медведь, четыре гималайских медведя, три малайских медведя и три большие панды.