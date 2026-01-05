Собянин: Система ПВО сбила еще один летевший к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один летевший к Москве БПЛА. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

— Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин в MAX.

3 января ночью в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. В частности, 12 беспилотников ВСУ сбили над Крымом.