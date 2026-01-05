Синоптик: в конце недели в Москве ожидаются ночные морозы

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в конце недели в столичном регионе ожидаются ночные морозы.

«Ночью 9 января по области похолодает до -17...-22 °С, в Москве ожидается около -17...-18 °С», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, днём ожидается до -16 °С, а к вечеру вновь похолодает. В ночь на субботу, 10 января, температура воздуха может составить до -22 °С.

«А вот когда в субботу подморозит, то там уже 8 — 10 градусов отклонение от среднесуточных норм по климату составит. Это серьёзно пощиплет носы и уши», — цитирует Ильина Радио «Комсомольская правда».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице на Рождество.