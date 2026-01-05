Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА, летевших на столицу.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём Telegram-канале.
Сообщение об уничтожении первого БПЛА появилось в 18:00 мск, второго — в 18:07 мск.
Ранее стало известно, что аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не отправляют рейсы.
Кроме того, в Минобороны России заявляли, что средства противовоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами.