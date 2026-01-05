Москвичей предупредили об ограничениях движения в городе 6 и 7 января

Госавтоинспекция Москвы предупредила о временных ограничениях движения транспорта 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений.

С 16:00 6 января до 03:00 7 января движение будет ограничено на Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной. Кроме того, с 18:00 6 января до 03:00 7 января будет недоступна для проезда улица Волхонка между площадью Пречистенские Ворота и улицей Ленивка.

В ГАИ подчеркнули, что водителям следует заранее выбирать альтернативные маршруты и строго соблюдать требования дорожных знаков. Также они напомнили о необходимости выполнять указания сотрудников Госавтоинспекции, находящихся на местах ограничений.

В ведомстве добавили, что меры направлены на обеспечение безопасности и бесперебойного проведения праздничных мероприятий в столице, передает Telegram-канал Госавтоинспекции.

Ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства заверили, что столичные коммунальщики будут работать в усиленном режиме в праздничные дни с 31 декабря по 11 января включительно. Особое внимание в праздничные дни будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий.