Собянин сообщил об открытии дублера Алтуфьевского шоссе

Дублер Алтуфьевского шоссе — от Костромской улицы до Московского скоростного диаметра — открылся в столице. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Для создания новой транспортной связи реконструировали участок Сельскохозяйственной улицы и построили путепровод через железнодорожные пути, который соединил Костромскую улицу с Юрловским проездом.

На участке Сельскохозяйственной улицы от Юрловского проезда до МСД дорогу расширили до трех-четырех полос в каждом направлении.

Жители пяти районов, в которых проживает более полумиллиона человек, получили быстрый и удобный доступ к метро и социальным объектам. Новый маршрут позволяет сократить время в пути на полчаса и снижает нагрузку на Алтуфьевское шоссе (от Бибиревской улицы до МСД) на 10 процентов, а на Полярную и Кольскую улицы (от проезда Дежнева до улицы Искры) — на 19 процентов.

— До конца 2029 года планируем построить участок дороги от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. Он станет продлением Костромской улицы и частью новой магистрали, которая свяжет Новодачное шоссе с МСД, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

Ранее Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в столичном районе Раменки, в том числе по новому участку улицы Мосфильмовской и двум мостам через реку Раменку. Протяженность двух новых мостов через реку Раменку, по которым проходит часть нового участка улицы Мосфильмовской, составляет 465 метров.