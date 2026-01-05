В 2025 году Музей Победы подготовил более 70 выставок

Музей Победы в 2025 году подготовил 73 выставочных проекта. Они демонстрировались на площадке главного здания музея на Поклонной горе. Тематические и художественные выставки были посвящены как Великой Отечественной войне, так и послевоенному развитию страны.

© Вечерняя Москва

— Последние годы мы чувствуем повышенный интерес к Великой Отечественной войне, который во многом обусловлен потребностью людей по-новому осознать ее историю через призму сегодняшнего дня, увидеть параллели и найти ответы в событиях 80-летней давности. Все это мы учитываем в нашей выставочной деятельности и новых экспозициях, — подчеркнули в Музее Победы.

Среди крупных выставок — «Парады Победы», посвященная двум легендарным парадам 1945 года — в Москве и в Берлине как символам триумфа народа-победителя. К 80-летию начала Маньчжурской стратегической наступательной операции Музей Победы подготовил выставочный проект «Последний удар». А к 80-летию «Суда народов» — «Нюрнберг. Неизвестное об известном». К 23 февраля и к 8 марта были созданы выставочные проекты, посвященные роли мужчин и женщин в Великой Отечественной войне — «Защитники Отечества» и «Красота Победы».

Ежегодный проект «Вернисаж Победы» представил молодых художников и скульпторов – победителей творческого конкурса, темой которого стал победоносный 1945 год. Также обновлялись выставки в рамках постоянных проектов «Война: день за днем», «Семейные реликвии», «Герои тыла», «Легенды советского кино».

Еще одна знаковая выставка Музея Победы — масштабный культурно-исторический проект «Плечом к плечу», открывшийся в ноябре и посвященный многолетнему сотрудничеству, взаимопомощи и дружбе России и Корейской Народно-Демократической Республики.

Центральным же выставочным событием юбилейного года стало открытие новой масштабной мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», посвящённой воинскому подвигу солдат Красной Армии в Великой Отечественной войне. Это был совместный труд Музея Победы и многих музеев страны, которые передали нам специально для экспонирования хранившиеся в регионах реликвии. Они заняли достойное место в пространствах экспозиции и стали достоянием миллионов людей. Уникальность этого выставочного проекта в том, что здесь, помимо героев и полководцев, показаны многие судьбы простых бойцов, раскрыта природа массового героизма и вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.

В 2025 году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина Музей Победы подготовил экспозицию «СВО. Защитники Отчества», посвященную современным воинам-героям. Она расположена на двух локациях: в главном здании музея и на открытой площадке филиала музея Г.О.Р.А. Здесь собрано более 250 подлинных экспонатов и уникальных артефактов из зоны боевых действий, современное вооружение, включая беспилотные аппараты. Под открытым небом, на площади более 8000 кв. метров выставлены образцы натовской и украинской военной техники, уничтоженной в ходе специальной военной операции. В экспозиции также представлены личные вещи и истории подвигов участников СВО, получивших звание Героя Российской Федерации.