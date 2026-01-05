Снег и мороз ожидаются в Рождественскую ночь в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Ночью 7 января в Москве пойдет снег, небо будет облачным.

«Температура воздуха в столице составит около минус 7-9 градусов. По области - от минус 12 до минус 7 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

Снег продолжится днем, в мегаполисе до минус 7 градусов, в Подмосковье - до минус 9 градусов. Скорость ветра 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

В сочельник местами небольшой снег, мороз 5-7 градусов в Москве и 5-10 по области.