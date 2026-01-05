Москвичей приглашают на прогулки по природным территориям города

В долгие новогодние выходные представляется прекрасная возможность разнообразить свой отдых прогулками на природе. Небольшие, но яркие пешие путешествия помогут отвлечься от городской суеты, укрепить здоровье и получить новые впечатления. Природные территории столицы отлично подойдут для отдыха на свежем воздухе.

В новогодние каникулы стоит побывать в Бирюлевском дендропарке(Липецкая улица, владение 5а). Он является частью природно-исторического парка «Царицыно». В этом уникальном месте Москвы произрастает около 250 видов деревьев и кустарников. Коллекция собиралась со всех уголков страны, а также пополнялась экземплярами из Северной Америки и Японии. Территория дендропарка изобилует аллеями. Зимой перед посетителями во всей красе предстают экзотические хвойники: туи, кедры, кипарисы, пихты, лиственницы, можжевельники. А еще стоит обратить внимание на сосну Веймутова, или восточную белую сосну. У молодого дерева крона густая и узкопирамидальная, а во взрослом возрасте она становится широковетвистой, с горизонтально отстоящими ветвями.

На прогулке по Бирюлевскому дендропарку можно повстречать горностая, белку, зайца-беляка, ласку и других зверей. Из пернатых здесь обитают дятлы, ушастая сова, филин обыкновенный, синицы, поползень, пищуха, сорока, снегирь и свиристель.

Московская часть национального парка «Лосиный Остров» — одно из любимых мест отдыха горожан. Его территория представляет собой обширный лесной массив на востоке и северо-востоке столицы. Добраться до национального парка можно от станций Белокаменная и Ростокино Московского центрального кольца (МЦК) или от станций метро «ВДНХ», «Бабушкинская» и «Бульвар Рокоссовского».

В парке проложены многочисленные тропы и маршруты для пеших прогулок. Так, от входной группы со стороны дома 1 на улице Проходчиков можно дойти до пруда под названием Лось. Туда ведет дорога, которую постоянно расчищают в снегопады. Эта часть «Лосиного Острова» похожа на сказочный лес с соснами-великанами и маленькими пушистыми елочками. Здесь обитает множество пернатых, в том числе ушастая сова. В снежный день можно заметить следы зайцев и лесных куниц. А главные хозяева этих мест, о чем и говорит название парка, — лоси. Сохатые свободно передвигаются по территории. Зимой они питаются корой, мхом, а также охотно поедают ветки деревьев. Однако не стоит подходить к ним близко и беспокоить их.

Другой живописный маршрут по национальному парку пролегает от станции Белокаменная МЦК до экоцентра «Красная сосна» (12-я линия Красной Сосны, дом 28), откуда можно совершить променад до Большого Лосиноостровского пруда. Путешественникам предлагается заглянуть и на прикормочную площадку. Здесь собираются белки и появляются разнообразные птицы, в том числе редкие черные дятлы, передает сайт мэра Москвы.

На Воробьевых горах начала работу новая лыжная трасса, открытая в рамках проекта «Зима в Москве». Лыжня расположена на территории московского Дворца пионеров, в живописном Мамоновом овраге — одном из самых атмосферных природных уголков столицы.