Новый год без забот: как «Электронный дом» упрощает жизнь москвичам

Новогодние каникулы — время, когда хочется сосредоточиться на отдыхе. А справиться с рутиной — например, оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — можно онлайн, с помощью платформы «Электронный дом». Это особенно удобно для тех, кто отправляется на праздники в путешествие.

Благодаря интеграции с городской программой лояльности «Миллион призов» оплата ЖКУ через «Электронный дом» становится выгодной. Пять процентов от суммы платежа возвращаются в виде городских баллов, которые можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров программы. Дополнительные баллы начисляются за передачу показаний счетчиков: 10 баллов для стандартной учетной записи на mos.ru и 20 — для полной. Важно, что баллы начисляются отдельно за каждый счетчик воды и электроэнергии в квартире.

«Электронный дом» также помогает быть в курсе событий района, включая расписание ближайших ярмарок и фестивалей. Лента новостей формируется на основе данных, указанных в профиле. Платформа позволяет выбрать конкретный адрес и видеть публикации только для него, а можно активировать опцию «Все адреса» на главной странице личного кабинета, чтобы быть в курсе всех событий. Общедомовой чат в «Электронном доме» помогает оставаться на связи с соседями: например, чтобы поздравить с праздниками или оперативно решить бытовые вопросы, которые могут возникнуть в период каникул.

«Электронный дом» — комплексная мультифункциональная платформа по управлению многоквартирным домом онлайн. Она начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий, передает сайт мэра Москвы.

Благодаря возможности прямого диалога с УО горожане получают консультации по установке умных счетчиков, замене газовой плиты на электрическую или правилам демонтажа полотенцесушителя, уточняют планы и отчеты по капитальному ремонту.