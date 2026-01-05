В Южном округе прошел капитальный ремонт дома 1959 года постройки

© Вечерняя Москва

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда завершились работы в доме № 21 корпус 8 в 5-м Донском проезде. В этом году на объекте отремонтировали фасад, крышу, подвал, а также заменили внутридомовые инженерные системы.

Особое внимание привлекает комплекс работ по обновлению фасада дома. Сначала специалисты произвели полную промывку поверхностей. После этого устранили все повреждения, имеющиеся в кирпичной кладке, места намокания обработали специальным антигрибковым составом. На подготовленную фасадную поверхность нанесли свежее окрасочное покрытие. В завершение была произведена замена водосточных труб. В местах общего пользования специалисты установили новые энергоэффективные окна и отремонтировали входные группы.

На крыше здания выполнили устройство оцинкованного покрытия. Все деревянные элементы чердачного помещения специалисты обработали огнебиозащитным составом, который значительно снижает вероятность возникновения пожара. В рамках капитального ремонта специалисты отремонтировали подвальное помещение и заменили внутридомовые инженерные системы.

Пятиэтажный дом был построен в 1959 году по проекту типовой серии. Здание имеет простую форму в плане. Входные группы выделены порталами. Завершает здание венчающий карниз.