Собянин: Новый детский сад появился в Южном Медведкове

В Южном Медведкове завершилось строительство детского сада. Здание, рассчитанное на 220 ребят, возвели на Полярной улице у жилого комплекса.

Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр Москвы Серей Собянин.

— В детском саду девять групп для дошкольников всех возрастов, в каждой — игровая комната, раздевалка, спальная зона и буфет. Также есть музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и психолога, — написал глава столицы в своем блоге в MAX.

На прилегающей к детскому саду территории специалисты обустроили физкультурную и детские площадки, а также зоны отдыха и теневые навесы.

Собянин напомнил, что всего с 2011 года в районе построили 11 социальных объектов.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в 2025 году специалисты построили более 110 объектов социальной инфраструктуры. В частности, в столице появилось более 30 новых детских садов, 7 учебных корпусов с дошкольными группами, 20 школьных зданий и 4 культурных объекта.

Сергей Собянин рассказал, что в районе Западное Дегунино с 2011 года построили 15 школ, детских садов и спортивных комплексов. Сейчас специалисты строят там еще четыре социальных объекта, среди них — школа для 1050 учеников.