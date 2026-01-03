Собянин рассказал о развитии среднего профессионального образования в Москве

Прошлый год стал успешным для развития системы специального профессионального образования. Столица продолжает масштабную трансформацию этой сферы.

Об этом в субботу, 3 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Приняли участие в реализации закона по расширению доступности СПО. Для поступления в колледж девятиклассникам нужно было сдать только русский язык и математику. В итоге в колледжи поступило свыше 37 тысяч столичных девятиклассников. Это на 40 процентов больше, чем в прошлом году, — отметил Собянин.

Также в столице модернизировали почти 90 процентов учебных планов, благодаря чему 70 процентов времени обучения студенты отдают практике.

Были созданы новые направления, такие как веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы и квантовые коммуникации. Также в городе модернизировали материально-техническую базу колледжей и запустили центр практического обучения «Профессии будущего», говорится в блоге Собянина в MAX.

Ранее глава города рассказал, что проект «Молодежь Москвы» уже пять лет помогает молодым жителям столицы развиваться, реализовывать идеи и находить себя в разных сферах.

Также Собянин сообщил, что в Тимирязевском районе Москвы построили новый детский сад. Здание рассчитано на 150 детей и расположено рядом с жилыми домами по программе реновации и Тимирязевским парком.