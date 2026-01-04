Собянин: Более 110 социальных объектов построено в Москве в 2025 году

В 2025 году городские специалисты построили более 110 объектов социальной инфраструктуры. В частности, в Москве появилось более 30 новых детских садов, 7 учебных корпусов с дошкольными группами, 20 школьных зданий и 4 культурных объекта. Об этом в воскресенье, 4 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что более половины объектов открыли инвесторы за счет внебюджетных средств.

— Все объекты строим с использованием новейших технологий и проектных решений из качественных и экологичных материалов. Они хорошо послужат москвичам, — написал глава города в своем канале в мессенджере MAX.

2 января Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столичном районе Западное Дегунино построили 15 школ, детских садов и спортивных комплексов. Сейчас специалисты возводят там еще четыре социальных объекта, в том числе школу, рассчитанную на 1050 учеников. В ней обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы естественно-научного и инженерно-физического направлений.