Москвичам рассказали об умеренном морозе на Рождество

Умеренный мороз с небольшим дождем ожидается в день на Рождество в столичном регионе.

О погоде на 7 января рассказала «Звезде» метеоролог Татьяна Позднякова.

«Минимальная (температура воздуха - Прим. ред.) в Москве -6… - 11°С. Дневная температура в пределах -4… - 9°С. В принципе, температура воздуха будет около нормы или чуть ниже климатической нормы. И можно будет сказать, что, в канун Рождества и на Рождество к нам придут такие рождественские морозы. Они не крепкие, но все-таки рождественский мороз в столичном регионе сохранится», - рассказала специалист.

К климатической норме погода вернется уже завтра.

«В ночь на 5 число уже минимальная температура будет в Москве где-то в пределах - 7°С, по области до - 10°С, да и дневная температура около - 5°С», - сказала метеоролог.

По ее словам, накануне Рождества, на 6 число, в столичный регион вернутся морозы. Однако существенных осадков не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что уходящий год в столице стал самым теплым за всю историю наблюдений. По его словам, положительная температурная аномалия составила 2,1 градуса.