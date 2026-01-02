Рождественский фестиваль пройдет на катке в районе Зябликово 6 января

6 января в 17:00 на крытом катке с искусственным льдом в Зябликове в рамках проекта «Зима в Москве» начнется уличное мероприятие «Под куполом Рождества». Посетителей ожидает ледовое шоу, спортивные развлечения, танцы и мастер-класс по фигурному катанию.

© Пресс-служба префектуры ЮАО

Программу откроют «Рождественские старты». Танцевальная разминка подготовит всех желающих к играм на льду. Им предстоит преодолеть дистанцию с препятствиями и на скорость нарядить елки новогодними игрушками.

Кульминацией вечера станет костюмированное представление «Путешествие Рождественской звезды». По сюжету персонажи — Звезда, Ангел и Снеговик-проводник — отправятся в путь, чтобы разжечь волшебный огонь. Помощь им окажут зрители, которые станут активными участниками шоу.

Продемонстрировать красивое скольжение по льду в конкурсе на лучший рождественский поклон или принять участие в парных танцах сможет каждый. Новичков пригласят на мастер-класс по фигурному катанию. Под руководством инструктора жители освоят базовую технику, после чего им предложат принять участие в соревновании на лучшее исполнение выученных движений.

Интерактивная викторина позволит вспомнить традиции празднования Рождества, зимние сказки и интересные факты о катании на коньках.

В рамках проекта «Зима в Москве» до 11 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». На одной из центральных локаций — улице Кузнецкий мост — открылась выставка дизайнерских елей.