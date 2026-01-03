Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково временно закрыт

Московский аэропорт Внуково временно закрыт.

Об этом в субботу, 3 января, сообщили в Росавиации.

— Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Внуково 1 января. Позже они были сняты.

Также 1 января аэропорты Домодедово и Жуковский были временно закрыты. Ограничения вводили и в аэропорту Шереметьево.