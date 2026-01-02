Москвичи получат городские баллы за участие в акции «Елочный круговорот»

Проект «Город заданий» в начале января традиционно приглашает жителей столицы присоединиться к экологической акции «Елочный круговорот». Москвичи могут сдать новогодние деревья в специальные пункты приема, а также оценить состояние пунктов или сообщить о елках, выброшенных в неположенном месте.

Задания помогут горожанам внести свой вклад в заботу об окружающей среде, научат бережному отношению к природе и станут хорошим стимулом для формирования экопривычек.

В первом задании участникам предлагают больше узнать о том, как правильно подготовить и утилизировать новогодние деревья, а также какую пользу они принесут городу после переработки. Для его выполнения необходимо сначала изучить материал в разделе «Обучение», затем открыть отчетную форму и ответить на все проверочные вопросы.

Горожане, которые в этот Новый год украшали свой дом живыми елями, пихтами, соснами или хвойными ветками, могут взяться за второе задание. Оно будет считаться выполненным успешно, если пользователь сдаст новогоднее дерево в один из специальных пунктов приема, определит координаты экоточки и отправит три фотографии, подтверждающие выполнение условия, передает сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Зима в Москве» до 11 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». На одной из центральных локаций — улице Кузнецкий мост — открылась выставка дизайнерских елей.